Все гимны Евро: как пели в Украине и какая песня прозвучит в 2020-м (Видео)

Новости спорта:Начиная с 1992 года у каждого чемпионата Европы есть своя официальная песня.

Впервые в 60-летней истории чемпионата Европы финальный турнир пройдет по всему континенту. Матчи ЕВРО-2020 примут 12 городов. Футбольный турнир пройдет с 12 июня по 12 июля.

Гимн ЕВРО-2020 запишет голландский диджей и продюсер Мартин Гаррикс.

Официальный музыкант чемпионата Европы объявит название песни весной.

Мартин Гаррикс: "Следующим летом во время чемпионата болельщики будут близки к футболу как никогда. Надеюсь, моя песня позволит каждому в Европе почувствовать себя причастным к празднику", - сказал голландский диджей и продюсер.

Мартин Гаррикс является одним из самых популярных исполнителей последних лет. Вот одно из его произведений.

До этого Евро-2016 проходил во Франции.

К созданию главной песни ЕВРО-2016 привлекли миллионы любителей футбола. "Поддержка болельщиков со всего мира была невероятной", - сказал французский диджей Дэвид Гетта, оформивший финальную версию трека и привлекший для исполнения блистательную вокалистку Зару Ларссон.

Как известно, Евро-2012 проходил в Украине и Польше.

Гимн ЕВРО-2012 с карибским привкусом, исполненный Осеаной, стал главным хитом в Польше (и что немного удивительно - в Чехии), а также занял третье место в украинском чарте. В клипе уроженка Германии Осеана Мальманн поет в пляжном баре в компании друзей, периодически перемещаясь на улицы Варшавы и Киева.

До этого исполнителями гимнов Евро были: Энрике Иглесиас, Нелли Фуртадо, E-Type, Simply Red, Петер Йобак и Тове.