Украинка Дубовик - чемпионка Европы по шахматам

Новости спорта:Украинка без поражений выиграла шахматный чемпионат Европы по блицу.

13-летняя украинка Анастасия Дубовик без поражений победила на шахматном чемпионате Европы по блицу, проходившем в Эстонии.

В категории девушек до 14 лет Анастасия Дубовик набрала 8,5 очка из 9 возможных, сообщает Tribuna.com.

“13-летняя украинская шахматистка Анастасия Дубовик (1901) из Днепра стала чемпионкой Европы по блицу, который прошел в Таллинне (Эстония). Украинка набрала 8,5 очка из 9 возможных, оторвавшись от ближайших преследователей на 1,5 очка”, - говорится в сообщении.

Напомним, сегодня в Монако стартует второй этап женского Гран-при Международной федерации шахмат (ФИДЕ). В турнире, который будет проходить 3 - 14 декабря, Украину будут представлять сестры Анна и Мария Музычук.