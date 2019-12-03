"Не ожидал такого": Модрич раскритиковал Роналду

Новости спорта:Лука Модрич раскритиковал бывшего одноклубника Криштану Роналду из-за его непоявления на церемонии Золотой мяч-2019.

Полузащитник мадридского Реала Лука Модрич раскритиковал бывшего одноклубника Криштану Роналду из-за его непоявления на церемонии Золотой мяч-2019.

"Присутствовать на данном мероприятии - большая честь для меня. Я горд, что имел опыт получения Золотого мяча в прошлом году. Передал приз Лео Месси, так как он его заслужил.

С аргентинцем мы соперники, а не враги, хотя в футболе дело иногда доходит до крайностей.

Что касается отсутствия Роналду, то я не могу говорить за него. Я просто не ожидал такого. Футбол - это уважение. Даже если ты не побеждаешь, из уважения к соперникам ты должен быть здесь", - сказал Модрич в интервью A Bola.

Напомним, ранее Криштиану Роналду прокомментировал получение награды лучшего игрока Серии А 2019.