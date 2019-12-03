Яремчук второй раз выиграла забег в Риме

Новости спорта:В Риме (Италия) состоялись традиционные соревнования по бегу по шоссе на 10 км под названием Best Woman.

Лучшей среди женщин стала украинская легкоатлетка София Яремчук, преодолевшая дистанцию 10 км за 32.45 мин. Об этом сообщает пресс-служба НОК Украины.

“Я очень счастлива второй раз выиграть Best Woman 10 km и снова показать личный рекорд - 32:45. Хотела бежать быстрее, но еще надо работать, делать больше скоростной работы. Была хорошая трасса, благоприятная погода. Я имела также пейсмейкера Романа Продиуса из Молдовы (бегун, задающий темп) – он мне помогал на протяжении дистанции, за что я ему очень благодарна. Все было направлено на победу и личный рекорд”, - сказал Яремчук в комментарии сайту отделения НОК Украины во Львовской области.

Предыдущий рекорд львовской бегунки продержался ровно месяц и был показан в Риме 1 ноября во время “Забега Святых” - 33.01 мин.

Видео награждения:

В прошлом году София Яремчук также выиграла соревнования Best Woman. В 2018 году она преодолела дистанцию за 33.13 мин, что позволило ей финишировать первой на достаточно комфортном расстоянии от соперниц.