Яремчук второй раз выиграла забег в Риме

Лучшей среди женщин стала украинская легкоатлетка София Яремчук, преодолевшая дистанцию 10 км за 32.45 мин. Об этом сообщает пресс-служба НОК Украины.
“Я очень счастлива второй раз выиграть Best Woman 10 km и снова показать личный рекорд - 32:45. Хотела бежать быстрее, но еще надо работать, делать больше скоростной работы. Была хорошая трасса, благоприятная погода. Я имела также пейсмейкера Романа Продиуса из Молдовы (бегун, задающий темп) – он мне помогал на протяжении дистанции, за что я ему очень благодарна. Все было направлено на победу и личный рекорд”, - сказал Яремчук в комментарии сайту отделения НОК Украины во Львовской области.
Предыдущий рекорд львовской бегунки продержался ровно месяц и был показан в Риме 1 ноября во время “Забега Святых” - 33.01 мин.
Видео награждения:
В прошлом году София Яремчук также выиграла соревнования Best Woman. В 2018 году она преодолела дистанцию за 33.13 мин, что позволило ей финишировать первой на достаточно комфортном расстоянии от соперниц.