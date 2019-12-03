Скачать
Вторник, 03.12.2019
В Европе победил Ван Дейк: результаты голосования за "Золотой мяч" по странам
В Европе победил Ван Дейк: результаты голосования за "Золотой мяч" по странам
Официально: Динамо подписало форварда сборной Бельгии
Официально: Динамо подписало форварда сборной Бельгии
Пятов - лучший вратарь Украины 2019 года
Пятов - лучший вратарь Украины 2019 года
Хирн назвал дату боя Усик – Чисора
Хирн назвал дату боя Усик – Чисора

Яремчук второй раз выиграла забег в Риме

Яремчук второй раз выиграла забег в Риме
18:13 Сегодня Телеграф Укринформ Фото: noc.lviv.ua

Новости спорта:В Риме (Италия) состоялись традиционные соревнования по бегу по шоссе на 10 км под названием Best Woman.

Лучшей среди женщин стала украинская легкоатлетка София Яремчук, преодолевшая дистанцию 10 км за 32.45 мин. Об этом сообщает пресс-служба НОК Украины.

“Я очень счастлива второй раз выиграть Best Woman 10 km и снова показать личный рекорд - 32:45. Хотела бежать быстрее, но еще надо работать, делать больше скоростной работы. Была хорошая трасса, благоприятная погода. Я имела также пейсмейкера Романа Продиуса из Молдовы (бегун, задающий темп) – он мне помогал на протяжении дистанции, за что я ему очень благодарна. Все было направлено на победу и личный рекорд”, - сказал Яремчук в комментарии сайту отделения НОК Украины во Львовской области.

Предыдущий рекорд львовской бегунки продержался ровно месяц и был показан в Риме 1 ноября во время “Забега Святых” - 33.01 мин.

Видео награждения:

Именитая теннисистка совершила каминг-аут

В прошлом году София Яремчук также выиграла соревнования Best Woman. В 2018 году она преодолела дистанцию за 33.13 мин, что позволило ей финишировать первой на достаточно комфортном расстоянии от соперниц.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Легкая атлетика, НОК, НОК Украины, София Яремчук.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 "Не ожидал такого": Модрич раскритиковал Роналду
02 Лионель Месси - обладатель Золотого мяча
03 Роналду не будет присутствовать на церемонии "Золотого мяча"
04 Названо имя лучшего украинского футболиста, выступающего за границей
05 Хирн назвал дату боя Усик – Чисора
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2019, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь