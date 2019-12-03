Скачать
Вторник, 03.12.2019
В Европе победил Ван Дейк: результаты голосования за "Золотой мяч" по странам
В Европе победил Ван Дейк: результаты голосования за "Золотой мяч" по странам
Официально: Динамо подписало форварда сборной Бельгии
Официально: Динамо подписало форварда сборной Бельгии
Пятов - лучший вратарь Украины 2019 года
Пятов - лучший вратарь Украины 2019 года
Хирн назвал дату боя Усик – Чисора
Хирн назвал дату боя Усик – Чисора

Футзал: Хорватия взяла реванш у сборной Украины

Футзал: Хорватия взяла реванш у сборной Украины
21:10 Сегодня Телеграф ua-football.com Фото: УАФ

Новости спорта:Украина проиграла Хорватии во втором спарринге.

Сборная Украины по футзалу после победы в первом (вчерашнем) товарищеском матче с хорватами (3:1), сегодня этому же сопернику проиграла.

В отличии от первого матча, в сегодняшнем поединке гости смогли навязать борьбу подопечным Косевича.

В начале первого тайма команды обменялись голами (хорваты забили первыми), а на перерыв гости ушли и вовсе ведя в счете, после комбинации и завершения от Еловчича.

После перерыва украинцы смогли собраться и вышли вперед благодаря двум голам в середине тайма.

Впрочем, концовка поединка осталась за Хорватами. Разыгрался Еловчич, которому сначала удался отличный дальний удар, а после того, как украинцы стали наигрывать схему с пятью полевыми, мягко и точно катнул со своей половины в пустые ворота.

Сборная Украины по футзалу уверено обыграла хорватов в Черкассах (Фото, Видео)

Украина - Хорватия 3:4

Голы: Еремин (3), Еловчич (27, аг), Фаренюк (30), - Матошевич (4), Еловчич (12, 37, 39)

Украина: Иваняк, Ципун, Малышко, Зварыч, Белоцерковец, Разуванов, Корсун, Шотурма, Педяш, Журба, Микитюк, Фаренюк, Сорокин, Еремин.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Сборная Украины, Сборная Хорватии, Футзал, Сборная Украины по футзалу.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 "Не ожидал такого": Модрич раскритиковал Роналду
02 Лионель Месси - обладатель Золотого мяча
03 Официально: Динамо подписало форварда сборной Бельгии
04 Хирн назвал дату боя Усик – Чисора
05 Названо имя лучшего украинского футболиста, выступающего за границей
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2019, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь