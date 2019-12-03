Футзал: Хорватия взяла реванш у сборной Украины

Новости спорта:Украина проиграла Хорватии во втором спарринге.

Сборная Украины по футзалу после победы в первом (вчерашнем) товарищеском матче с хорватами (3:1), сегодня этому же сопернику проиграла.

В отличии от первого матча, в сегодняшнем поединке гости смогли навязать борьбу подопечным Косевича.

В начале первого тайма команды обменялись голами (хорваты забили первыми), а на перерыв гости ушли и вовсе ведя в счете, после комбинации и завершения от Еловчича.

После перерыва украинцы смогли собраться и вышли вперед благодаря двум голам в середине тайма.

Впрочем, концовка поединка осталась за Хорватами. Разыгрался Еловчич, которому сначала удался отличный дальний удар, а после того, как украинцы стали наигрывать схему с пятью полевыми, мягко и точно катнул со своей половины в пустые ворота.

Украина - Хорватия 3:4

Голы: Еремин (3), Еловчич (27, аг), Фаренюк (30), - Матошевич (4), Еловчич (12, 37, 39)

Украина: Иваняк, Ципун, Малышко, Зварыч, Белоцерковец, Разуванов, Корсун, Шотурма, Педяш, Журба, Микитюк, Фаренюк, Сорокин, Еремин.