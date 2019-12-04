Состоялась первая тренерская отставка в NHL

Новости спорта:ХК Нью-Джерси уволил Хайнса с должности главного тренера.

Нью-Джерси Дэвилз объявили об увольнении главного тренера команды Джона Хайнса на официальном сайте организации.

Хайнс возглавлял команду с 2015 года, и с тех пор Дэвилз однажды вышли в плей-офф чемпионата НХЛ. Он занял второе место в истории франшизы по количеству матчей, побед и очков (345).

Руководить командой будет прежний ассистент Хайнса Ален Насреддин, а его помощником станет Питер Хорачек. В течение 15-летней карьеры в НХЛ Насреддин выступал в составе шести разных франшиз.

Дэвилз занимают предпоследнее место в турнирной таблице Восточной конференции, проиграв 18 из 27 стартовых матчей «регулярки» (четыре из них — в овертайме).

В первом матче под руководством Насреддина Нью-Джерси минимально проиграл Вегас Голден Найтс (3:4) в рамках сегодняшнего игрового дня.

Следующую игру Дэвилз проведут в ночь на субботу, 7 декабря, против Чикаго Блэкхокс.