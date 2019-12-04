Бьорндален рассказал о главных проблемах биатлона в Китае, упомянув Норвегию

Новости спорта:Уле Эйнар Бьорндален рассказал, как ему работается тренером сборной Китая.

Восьмикратный олимпийский чемпион Уле Эйнар Бьорндален рассказал, как ему работается тренером сборной Китая. Норвежца цитирует VG.

"Когда ехал с дневной тренировки, думал, что у меня работа мечты. И это первый раз, когда у меня есть настоящая работа. Все, что было вокруг – было работой, но сам спорт был танцем на розах по сравнению с трудовой жизнью. Это большая ответственность, многое нужно организовать.

Больше всего мне нравится выстраивать стратегию, а не просто думать о следующем дне. И самое крутое – работать один на один со спортсменами. Это лучшая вещь в моей работе.

Проблем много. Нужно понять, что спортсмены делали раньше – получить представление о том, что они делали на тренировках и как. Почему они на таком уровне? Многое нужно проанализировать.

Со спортивной точки зрения бег на лыжах – это большое испытание. Вы видите, как норвежцам повезло родиться с лыжами на ногах. Каждый тренировочный день должен быть оптимальным. Нам нужно постоянно развиваться. Это единственное, о чем я думаю. Все остальное отходит на второй план. Нужно признать, что впереди долгий путь, и поэтому надо постоянно расти. Необходимо сделать правильный выбор с точки зрения тренировочного процесса, понять, какие тренировки спортсмены могут выдержать. Нельзя просто поместить их в норвежскую систему. Такое никогда не сработает.

Цель заключается в том, чтобы собрать достойную эстафетную команду у женщин, а потом мы постараемся выбрать одну-двух спортсменок, чтобы развивать их дальше".