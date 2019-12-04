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Пидручный готов к индивидуальной гонке, но есть вопросы по его спине

Пидручный готов к индивидуальной гонке, но есть вопросы по его спине
11:50 Сегодня Телеграф championat.com Фото: Твиттер

Новости спорта:Тренер сборной Украины по биатлону рассказал о готовности Пидручного.

Старший тренер мужской сборной Украины по биатлону Юрай Санитра оценил готовность Дмитрия Пидручного к предстоящей индивидуальной гонке на первом этапе Кубка мира в Эстерсунде (Швеция).

«Пидручный готов, но есть небольшие вопросы по его спине. Спринт показал, что он бежал хорошо, держал скорость лидеров. У Димы есть какое-то убеждение, что он плохо знает, как бежать индивидуальную гонку, но я жду, что он покажет свой класс и опыт, хорошую спортивную злость. Уверен, если стрельба получится, то и результат будет хорошим.

Не только он, но и я как тренер чувствую, что все будут ждать от него хороших результатов на каждом старте. Для Дмитрия это дополнительная мотивация идти по пути своего развития, потому что есть ещё то, чего можно достигнуть в спортивной карьере. Сейчас ждём, когда он будет на 100 процентов здоров, потому что на стартах, которые он бежал летом и сейчас, перед сезоном, был продемонстрирован хороший уровень физической формы, но здесь помешала спина.

Думаю, проблемы со спиной возникли в ходе четырёхчасового переезда на машине в Идре. Возможно, немного застудил. Но это не те проблемы, что были два года назад, когда случился спазм мышц спины.

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Если Пидручный хочет занимать высокие места, то нужна, во-первых, стабильная стрельба, и мы много над этим работали. Если он удержит уровень прошлого года, 88% попаданий, то я могу быть доволен. Сейчас, в начале сезона, он на тренировках хорошо стрелял. Говоря о физической форме, Дмитрий — динамичный спортсмен, которому даны очень хорошие показатели, и в этом плане он не сказал своего последнего слова", — цитирует Санистру «Матч ТВ».

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Сборная Украины, Биатлон, Новости спорта, Эстерсунд, Юрай Санитра.
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