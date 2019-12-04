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Мягкий путь на вершину или как лучшая дзюдоистка мира покорила Говерлу (Фото)

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Мягкий путь на вершину или как лучшая дзюдоистка мира покорила Говерлу (Фото)
14:26 Сегодня Телеграф Фото: Инстаграм

Новости спорта:Украинка поднялась на самую высокую гору страны.

Дзюдо - это японское боевое искусство, созданное в конце XIX века и дословно переводится, как "мягкий" или "гибкий" путь. Вот и наша чемпионка Дарья Белодед решила покорить еще одну вершину. Сейчас в буквальном смысле.

Украинская дзюдоистка, чемпионка мира Дарья Билодед покорила самую высокую вершину Украины - гору Говерлу. Соответствующие фото она разместила на своей официальной странице в Instagram.

"У нас уже настоящая зима. Хоть я и не любитель этого времени года, но в горах зима какая то особенная,сказочная и нереально красивая. Очень люблю это место) Здесь я заряжаюсь энергией и любуюсь природой, какие же все таки интересные и красочные места есть в нашей стран", - написала Дарья Белодед на странице в Инстаграм.

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Напомним, Дарья Белодед является самой молодой чемпионкой мира по дзюдо за всю историю.

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Карпаты, Дзюдо, Говерла, Дарья Белодед.
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