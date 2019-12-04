Главному олимпийцу Украины Сергею Бубке исполнилось 56 лет

Новости спорта:Сегодня легенде спорта Сергею Бубке исполняется 56 лет.

Сергей Бубка - легенда не только украинского, но и мирового спорта. Его рекорды до сих пор недосягаемые.

Уроженец Луганска является 35-кратным рекордсменом мира в прыжках с шестом, олимпийским чемпионом, 10-кратным чемпионом мира.

Сейчас Сергей Назарович является президентом Национального олимпийского комитета Украины.

Его рекордные 6,14 метра на открытом стадионе не мог побить никто в течении 25 лет.

Владел мировым рекордом в прыжке с шестом в закрытых помещениях (6,15 м) с 1993 по 2014 годы (на протяжении более чем двух десятилетий, вплоть до 15 февраля 2014 года, когда рекорд побил Рено Лавиллени). Владеет мировым рекордом в прыжке с шестом на открытых аренах (6,14 м) с 1994 года.

У него спортивная вся семья. Жена Лилия Фёдоровна Бубка — тренер по художественной гимнастике. А сыновья Виталий и Сергей - теннисисты.