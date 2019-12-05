Прима: На трассе сильная каша, местами по колено (Фото)

Новости спорта:Украинский биатлонист прокомментировал индивидуальную гонку в шведском Эстерсунде.

Украинский биатлонист Артём Прима прокомментировал выступление в индивидуальной гонке на этапе Кубка мира в Эстерсунде (Швеция) и посетовал на плохую трассу, где было много каши со снега. Он занял 38-е место, совершив три промаха.

Об этом сообщает biathlon.com.ua.

"Такая погода - очень тепло, где-то его очень-очень много! Рад, в первую очередь, что получилось поддерживать хорошую скорость - спасибо сервису, лыжи здорово катили. По дистанции чувствовал себя хорошо, можно было работать, но сегодня не был настроен на стрельбу - еще с пристрелки не было концентрации для работы на ноль. Поэтому перед гонкой понимал, что со стрельбой будет непросто. Старался поспокойнее подходить к огневым, настраиваться перед рубежом, но не получилось. Может, где-то по дистанции чересчур заводился.

Думаю, сегодня с каждым было, что на спуске, особенно если спуск с поворотом, зарывались обе ноги и ботинок практически не было видно! А когда лыжа под снегом, очень тяжело ею управлять и можно запросто упасть. Наверное, каждый ловил себя как мог по трассе.

Напомним, победу в индивидуальной гонке праздновал Мартен Фуркад, впервые за 354 дня. И вообще, вчера весь пьедестал заняли французы: следом за Фуркадом финишировали Симон Дестьё, Кантен Фийон Майе.