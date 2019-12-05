Фуркад: Горжусь, что удалось победить самого себя

Новости спорта:Мартен Фуркад рассказал, что чувствует себя более собранным и сконцентрированным в этом сезоне.

Французский биатлонист Мартен Фуркад рассказал, что чувствует себя более собранным и сконцентрированным в этом сезоне. Спортсмен вспомнил прошлый чемпионат, назвав его болезненным.

«Если бы я выиграл аналогичную гонку несколько лет назад, то кричал и прыгал бы от счастья. Сейчас эта радость находится внутри меня. Прошлый сезон был очень трудным и болезненным для меня. Я боролся за те места, которых все время старался избегать. Поэтому возвращение к желтой майке лидера — пожалуй, самое большое достижение в моей карьере», — цитирует слова француза VG.

«Победа в индивидуалке? Это фантастика. Единственный, кто может понять меня в этой ситуации — это Тарье Бе. Спортсмены, на самом деле, очень часто сомневаются. Я долго взвешивал все «за» и «против» перед новым сезоном. Сейчас я горжусь тем, что нахожусь здесь и смог победить, в первую очередь, самого себя».

Вчера на этапе Кубка мира в шведском Эстерсунде состоялась мужская индивидуальная гонка на 20 километров, в которой победителем оказался француз Мартен Фуркад, показавший результат 52:15,3 при одном промахе.