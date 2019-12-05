Фуркад высказался об украинских биатлонистах

Новости спорта:Мартен Фуркад прокомментировал выступления сборной Украины.

Олимпийский чемпион Мартен Фуркад заявил, что победа Дмитрия Пидручного на чемпионате мира в прошлом сезоне его не удивила, поскольку украинцы, по его словам, всегда были хорошими оппонентами.

"Я не удивился победе Пидручного на чемпионате мира. В биатлоне у многих есть шансы на победу, и он был одним из них.

Что касается сборной Украины, то начиная с Андрея Деризимли и по сегодня они всегда были хорошими оппонентами и кандидатами на подиум.

Украинцы - хорошие стрелки, нет ничего удивительного в том, что Дмитрий оказался на пьедестале", – цитирует Фуркада UA:БІАТЛОН на своей странице в Facebook.