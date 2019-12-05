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Жесткая драка в украинском хоккее (Видео)

Жесткая драка в украинском хоккее (Видео)
18:43 Сегодня Телеграф isport.ua Фото: Скриншот

Новости спорта:Илья Декало и Тимур Гриценко из-за своего поведения получили удаления до конца игры.

В матче УХЛ 4 декабря между Днепром и Кременчугом случилась массовая драка между игроками.

За несколько минут до окончания поединка игрока устроили потасовку у ворот Кременчуга. Активнее остальных в драке себя проявили Илья Декало и Тимур Гриценко, за что получили удаления.

Илья Декало и Тимур Гриценко, которые получили удаления до конца игры

Днепр – Кременчуг – 1:2 (1:0, 0:1, 0:1)

1:0 – Шибаев (Дорофеев, Липсбергс) – 19:48

1:1 – Пукс (Орлов, Созонов – бол.) – 31:32

1:2 – Киселев (Пукс) – 53:12

Хоккей: регулярный чемпионат подошел к своему экватору

Вратари: Петров – Новицкий.

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Хоккей, Видео, Новости хоккея, УХЛ.
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