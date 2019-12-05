Жесткая драка в украинском хоккее (Видео)

В матче УХЛ 4 декабря между Днепром и Кременчугом случилась массовая драка между игроками.
За несколько минут до окончания поединка игрока устроили потасовку у ворот Кременчуга. Активнее остальных в драке себя проявили Илья Декало и Тимур Гриценко, за что получили удаления.
Илья Декало и Тимур Гриценко, которые получили удаления до конца игры
Днепр – Кременчуг – 1:2 (1:0, 0:1, 0:1)
1:0 – Шибаев (Дорофеев, Липсбергс) – 19:48
1:1 – Пукс (Орлов, Созонов – бол.) – 31:32
1:2 – Киселев (Пукс) – 53:12
Вратари: Петров – Новицкий.