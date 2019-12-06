Джима: Мне нравилось работать с российскими винтовками

Новости спорта:Юлия Джима рассказала, что долгое время она предпочитала работать с винтовкой от ижевского производителя.

Олимпийская чемпионка Юлия Джима рассказала, что долгое время она предпочитала работать с винтовкой от ижевского производителя, но со временем перешла на оружие фирмы Аншутц.

«Раньше мне нравилось работать с винтовкой Би-7 от Калашникова, с которой работает половина российской команды. Но нам было сложно покупать ее из Ижевска. У нас сейчас все работаю с винтовками Аншутц.

Когда переходила с Би-7 на Аншутц, поменялось практически все, заново привыкаешь к винтовке и меняешь технику стрельбы. Это просто привычка. А, чтобы привыкнуть к чему-то новому, надо много времени.

На самом деле их [Би-7] вообще сложно купить. Даже Аншутц сложно оформить, потому что надо заполнить кучу документов, сделать заявку в милиции и так далее», – приводит слова Джимы Tribuna.com с ссылкой на UA:Биатлон.

Напомним, что вчера в индивидуальной гонке Юлия Джима показала второй результат. Она уступила 11 секунд француженке Жюстин Бреза. Для Джимы эта медаль стала первой в 2019 году.

Кубок мира по биатлону продолжится 7-8 декабря. В шведском Эстерсунде состоятся классические эстафеты.