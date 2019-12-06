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Пятница, 06.12.2019
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Украинскую легкоатлетку дисквалифицировали за допинг

Украинскую легкоатлетку дисквалифицировали за допинг
13:29 Сегодня Телеграф Спорт Арена Фото: Twitter

Новости спорта:Ольга Корсун дисквалифицирована на 2 года за применение допинга.

Чемпионка универсиады в Наполи по тройному прыжку Ольга Корсун дисквалифицирована на 2 года за применение допинга. Все результаты спортсменки, начиная с июля 2019 года, аннулированы. Кроме того, Ольге придется вернуть все призовые, которые она заработала на турнирах после 12 июля. Дисквалификация Корсун продлится до 11 июля 2021 года, сообщает Експрес.

«В Неаполе Корсун сразу после соревнований сдала анализы. Со временем пришли результаты. В ее организме обнаружили следы мочегонных препаратов.

Международная федерация проинформировала нас об этой проблеме, мы решили отстранить спортсменку от выступлений на два года», – сказал генеральный секретарь ФЛАУ Михаил Медведь.

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«Если бы у нее были обнаружены анаболические препараты, то было бы решение о четырехлетней дисквалификации.

Все-таки мочегонные препараты не считают серьезным допингом. Эти препараты помогают сгонять вес, стимулировать мышцы.

Не скажу, что они дают большое преимущество над соперником, но спортсмен оказывается в лучших условиях», – сказал экс-старший тренер сборной Украины по легкой атлетике Анатолий Голубцов.

Поскольку Корсун будет подавать апелляцию, до ее рассмотрения все награды и призовые останутся у спортсменки.

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Легкая атлетика, Допинг, Новости легкой атлетики, Ольга Корсун.
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