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Велепец: К сожалению, в Украине очень мало людей разбираются в биатлоне

Велепец: К сожалению, в Украине очень мало людей разбираются в биатлоне
16:22 Сегодня Телеграф xsport.ua

Новости спорта:Тренер хочет, чтобы биатлонистка не испытывала лишнего психологического давления.

Экс-наставник женской сборной Украины, а ныне личный тренер Юлии Джимы рассказал об основной задаче 29-летней биатлонистки на нынешний сезон.

«Хотим покайфовать в этом сезоне, без особого давления. Необходимо, чтобы Юля снова получала удовольствие от соревнований. Хотим, чтобы не было постоянного стресса и лишнего психологического давления.

К сожалению, в Украине очень мало людей разбираются в биатлоне, но многие пишут свои негативные комментарии, и это влияет на спортсмена. Сейчас очень сильная конкуренция в биатлоне, чтобы попадать в топ-40 нужно проделать серьезную работу, быстро бежать и чисто стрелять», - сказал Велепец.

Джима: Мне нравилось работать с российскими винтовками

Напомним, 5 декабря, Джима заняла второе место в индивидуальной гонке на этапе Кубка мира в Эстерсунде.

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Сборная Украины, Биатлон, Новости спорта, Юлия Джима.
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