Велепец: К сожалению, в Украине очень мало людей разбираются в биатлоне

Новости спорта:Тренер хочет, чтобы биатлонистка не испытывала лишнего психологического давления.

Экс-наставник женской сборной Украины, а ныне личный тренер Юлии Джимы рассказал об основной задаче 29-летней биатлонистки на нынешний сезон.

«Хотим покайфовать в этом сезоне, без особого давления. Необходимо, чтобы Юля снова получала удовольствие от соревнований. Хотим, чтобы не было постоянного стресса и лишнего психологического давления.

К сожалению, в Украине очень мало людей разбираются в биатлоне, но многие пишут свои негативные комментарии, и это влияет на спортсмена. Сейчас очень сильная конкуренция в биатлоне, чтобы попадать в топ-40 нужно проделать серьезную работу, быстро бежать и чисто стрелять», - сказал Велепец.

Напомним, 5 декабря, Джима заняла второе место в индивидуальной гонке на этапе Кубка мира в Эстерсунде.