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UFC on ESPN 7: результаты взвешивания (Видео)

UFC on ESPN 7: результаты взвешивания (Видео)
15:17 Сегодня Телеграф championat.com Фото: Твиттер

Новости спорта:В ночь с 7 на 8 декабря (время киевское) в Вашингтоне (округ Колумбия, США) состоится турнир по смешанным единоборствам UFC on ESPN 7.

В его главном событии встретятся шестой номер рейтинга в тяжёлом весе Алистар Оверим и 13-й номер Жаирзиньо Розенстрайк.

В преддверии противостояния соперники прошли официальную церемонию взвешивания. По её итогам Розенстрайк оказался немного тяжелее соперника, показав 113,6 кг. Вес Оверима составил 112,4 кг.

В основном карде турнира также выступит россиянка Яна Куницкая, которая встретится с Аспен Лэдд. В канун поединка вес Яны составил 61,2 кг, в то время как Лэдд показала на взвешивании 61,6 кг.

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UFC on ESPN 7. Вашингтон. Взвешивание

Алистар Оверим (248 фунтов) — Жаирзиньо Розенстрайк (250,5 фунта)

Марина Родригес (115,5) — Синтия Кальвильо (120,5 — не уложилась в лимит категории)

Стефан Штруфе (265,3) — Бен Ротуэлл (265,2)

Аспен Лэдд (136) — Яна Куницкая (135,1)

Коди Стэменн (135,2) — Ядонг Сон (135,2)

Роб Фонт (135,1) — Рики Саймон (135,2).

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MMA, UFC, Новости ММА, Алистар Оверим - Жаирзиньо Розенстрайк, UFC on ESPN 7.
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