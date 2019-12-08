Пидгрушная выступит на втором этапе Кубка мира по биатлону

Новости спорта:Капитан женской сборной Украины по биатлону Елена Пидгрушная сможет выступить на этапе Кубка мира в Хохфильцене.

Президент Федерации биатлона Украины Владимир Брынзак рассказал, что капитан женской сборной Елена Пидгрушная поедет на второй этап Кубка мира в австрийский Хохфильцен.

«Лена Пидгрушная приедет с гор, соответственно, Надя Белкина поедет на Кубок IBU. А с учетом программы второго этапа Кубка мира, возможно, отправим в Риднау еще кого-то, может быть, даже Меркушину.

Дело в том, что в Риднау есть суперспринт, а эта гонка очень подходит Насте. Если же будет необходимо ее участие, скажем, в эстафете, то приехать в Хохфильцен не будет проблемой – там всего два часа езды», - сказал Брынзак.

Напомним, ранее на первом этапе Кубка IBU в Шушене Пидгрушная стала второй в спринте.