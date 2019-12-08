Биатлон. Сегодня женская эстафета: где и когда смотреть гонку

Новости спорта:Сегодня в Эстерсунде состоится заключительная гонка первого этапа Кубка мира по биатлону.

Первый этап Кубка мира по биатлону в Эстерсунде (Швеция) завершится в воскресенье, 8 декабря, классической эстафете у женщин.

Как сообщалось ранее, в эстафетной гонке 4х6 км Украину будут представлять Анастасия Меркушина, Вита Семеренко, Юлия Джима и Дарья Блашко.

Женская эстафета начнется в 16.30 по киевскому времени. В прямом эфире в Украине гонку покажет телеканал UA-Перший.

Следующие этапы Кубка мира по биатлону пройдут в австрийском Хохфильцене (13-15 декабря), французском Аннеси (19-22 декабря), немецких Оберхофе (9-12 января) и Рупольдинге (15-19 января), словенской Поклюке (23-26 января), чешском Нове-Место (5-8 марта), финском Контиолахти (12-15 марта) и норвежском Холменколлене (20-22 марта).