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Сборная Украины обыграла Францию

Сборная Украины обыграла Францию
22:46 Сегодня Телеграф УХЛ Фото: Twitter

Новости спорта:Молодежная сборная Украины обыграла одногодок из Франции.

Первый период встречи прошел в равной борьбе. Обе команды имели шансы на успех, но здорово отыграли вратари сборных.

Во втором периоде обе команды продемонстрировали открытый хоккей с большими скоростями. Уже к пятой минуте, подопечные Олега Игнатьева вели в счете 2:1. Результативными бросками в нашей сборной отметились – Богдан Середницкий («Белый Барс») и Александр Пересунько («Викториавилльские Тигры», Канада).

Дальше – было больше. С 31-й по 37 минуты зрители увидели аж четыре гола. Вторую шайбу в игре забросил Александр Пересунько и еще одну – Глеб Кривошапкин («Огденские Мустанги», США). На перерыв команды ушли со счетом 4:3 в пользу Украины.

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Третий отрезок встречи прошел в равной борьбе. Казалось, что встреча так завершиться с минимальным перевесом нашей молодежки. Но, за 10 секунд до финальной сирены, французы смогли отыграться и перевести поединок в овертайм - 4:4

В дополнительное время сильнее оказались хоккеисты украинской сборной. За две минуты до конца, они смогли провести результативную атаку, в которой точным броском отметился все тот же хоккеист «Викториавилльских Тигров» Александр Пересунько – 5:4.

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