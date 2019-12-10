Тренер Беленюка возглавил сборную Украины

Новости спорта:Сборную Украины по греко-римской борьбе возглавил тренер Беленюка Владимир Шацких.

Личный тренер двукратного чемпиона мира по греко-римской борьбе, серебряного призера Олимпийских игр Жана Беленюка возглавил сборную Украины по греко-римской борьбе.

На этой должности 38-летний специалист Владимир Шацких сменил Сергея Андреева, сообщает XSPORT.

“По результатам голосования новым главным тренером сборной Украины по греко-римской борьбе стал Заслуженный мастер спорта Украины, Заслуженный работник физической культуры и спорта Украины Владимир Шацких. Шацких пришел на смену Сергею Андрееву, который после годичного пребывания на тренерском мостике сборной Украины покинул свой пост. Также Шацких является личным тренером серебряного призера Олимпийских игр Жана Беленюка”, - говорится в сообщении.

Напомним, что Владимир Шацких является чемпионом мира среди молодежи (2000), чемпионом мира среди взрослых (2006), серебряным призером чемпионата Европы (2009), а также участником двух Олимпийских игр (2008 и 2012). В период своей спортивной карьеры представлял Днепропетровщину. После завершения карьеры в 2013 году Шацких перешел на тренерскую работу.