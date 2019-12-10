Есть изменения: состав сборной Украины на Хохфильцен

Новости спорта:Утвержден состав сборной Украины на второй этап Кубка мира по биатлону.

В сравнении с первым этапом, завершившимся в шведском Эстерсунде, в составе сборной Украины произошли изменения, сообщает Федерация биатлона Украины.

Учитывая программу этапа, тренеры украинской сборной решили обойтись без запасных. Поэтому из шестерых мужчин, соревновавшихся в Швеции, на этап Кубка IBU в Риднау отправится Тарас Лесюк.

В женской сборной Украины изменения более значительные: Анастасия Меркушина и Надежда Белкина ближайшие старты проведут на Кубке IBU, а Елена Пидгрушная, напротив, проведет свои первые в новом сезоне старты на Кубке мира.

Таким образом, полный состав нашей команды в Хохфильцене будет выглядеть так:

мужчины - Дмитрий Пидручный, Артем Прима, Артем Тищенко, Руслан Ткаленко, Антон Дудченко;

женщины - Юлия Джима, Вита Семеренко, Дарья Блашко, Валя Семеренко, Елена Пидгрушная.