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Топ-10 популярных спортсменов 2019 года в Twitter

Топ-10 популярных спортсменов 2019 года в Twitter
20:39 Сегодня Телеграф championat.com

Новости спорта:Неймар - самый обсуждаемый спортсмен года в «Твиттере», Хонда - в топ-10.

Бразильский нападающий «Пари Сен-Жермен» Неймар является самым обсуждаемым спортсменом в 2019 году в «Твиттере».

Второе место занял аргентинский нападающий «Барселоны» Лионель Месси, третье — португальский форвард «Ювентуса» Криштиану Роналду.

Топ-10 самых обсуждаемых спортсменов года в «Твиттере» выглядит так:

1. Неймар (футбол)

2. Лионель Месси (футбол)

3. Криштиану Роналду (футбол)

4. Леброн Джеймс (баскетбол)

5. Кавай Леонард (баскетбол)

6. Коби Брайант (баскетбол, завершил карьеру)

7. Том Брэди (американский футбол)

8. Килиан Мбаппе (футбол)

9. Кейсуке Хонда (футбол)

10. Антонио Браун (американский футбол)

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В топ-10 самых обсуждаемых команд года вошли девять футбольных клубов: «Барселона», «Реал», «Манчестер Юнайтед», «Ливерпуль», «ПСЖ», «Ювентус», «Манчестер Сити», «Аякс», «Фламенго».

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Все по теме:

Сборная Бразилии, Твиттер, ФК ПСЖ, Неймар, Новости футбола.
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