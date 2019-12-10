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Украинские биатлонисты попали в больницу

Украинские биатлонисты попали в больницу
22:46 Сегодня Телеграф isport.ua

Новости спорта:Участие спортсменов в гонке в Риднау под вопросом.

Пять биатлонистов сборной Украины отправлены в больницу из-за кишечной инфекции. Об этом сообщил тренер женской сборной Валерий Лесников в интервью UA:БІАТЛОН.

По информации источника, в данный список вошли: Сергей Семенов, Руслан Бригадир, Виталий Труш, Андрей Доценко и Екатерина Бех.

"В больнице их обследовали и сделали необходимые процедуры. Сейчас с ними все хорошо. Спортсмены уже даже провели тренировку. Все обошлось более-менее - без температуры.

Как оказалось, с отравлением в госпиталь попали не только наши биатлонисты, но и представители других стран, а также туристы. Все-таки были сомнительного качества продукты" - рассказал Лесников.

Стоит отметить, что данные спортсмены должны были представить нашу сборную на суперспринтах на втором этапе Кубка IBU в итальянском Риднау.

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Сейчас их участие в соревнованиях остается под вопросом.

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Биатлон, Новости спорта, Новости биатлона, Риднау.
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