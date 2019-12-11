Тренер Макгрегора: Подготовка к Нурмагомедову была хаотичной

Новости спорта:Оуэн Родд прокомментировал подготовку своего бойца к предстоящему бою.

Подготовка Конора Макгрегора к поединку с Дональдом Серроне гораздо более структурирована, чем подготовка в предыдущему сопернику Хабибу Нурмагомедову, сообщил тренер Конора Оуэн Родди в интервью mmafighting.com.

"Конор очень много работает, у меня и свои проекты требуют времени. Когда люди не видят нас вместе в зале, они спрашивают: «Что происходит?». Но сейчас мы начали лагерь. Конор всегда работает над своей выносливостью и силой. Он следит за формой и следует диете. Это сразу становится видно на тренировке. Настала пора выполнить план тренировок, выйти и выполнить план на бой. Я очень рад тому, что он возвращается в UFC, — сказал Родди. — Тренировочный лагерь в этот раз структурирован лучше. Прошлая подготовка была хаотичной и непостоянной. Мы не знали, в какое время нам нужно прийти в зал. Иногда тренировки проходили поздно ночью, иногда — рано утром. Хотя мы и выполнили все запланированные тренировки, но мне кажется, что нет пользы в том, что не знаешь времени начала тренировки. В последние несколько месяцев режим был строгим.

Тренируемся в 11 и в 7 [вечера] каждый день. Утром делаем силу и выносливость, затем работаем над техникой. Все идеально. Уже заметны плоды подобной работы. Как я уже сказал, что уже в хорошей форме начал подготовку, так что мы не будем тратить половину лагеря на возвращение формы. Он сейчас в прекрасной форме и сосредоточен на плане на бой".

Напомним, что бой Макгрегора и Серроне состоится 18 января на турнире UFC 246.