В Украине стартует молодежный ЧМ по хоккею

Новости спорта:Задача сборной Украины - сохранить прописку в Дивизионе 1В.

12-го декабря в Киеве стартует молодежный чемпионат мира по хоккею U-20 в Дивизионе 1B. Матчи будут играть в столичном Дворце спорта.

Дивизионе 1B - третий по силе дивизион мирового хоккея. Соперниками сборной Украины на турнире станут сборные Венгрии, Польши, Франции, Италии и Эстонии.

Задача команды Олега Игнатьева - сохранить место в дивизионе. Нашими главным соперниками станут итальянцы и эстонцы. Фаворитами же будут поляки, венгры и французы.

Отметим, что за нашу молодежку будут играть все ведущие хоккеисты, выступающие в зарубежных чемпионатах. Среди них - вратарь Артур Оганджанян, а также форварды Александр Пересунько, Дмитрий Даниленко и Феликс Морозов.

В стартовом матче 12 декабря сборная Украины сыграет против Венгрии. Начало - в 20:00.