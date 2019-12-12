В NHL состоялась громкая тренерская отставка

Новости спорта:Сан-Хосе уволил Питера Дебура с должности главного тренера команды.

Сан-Хосе уволил Питера Дебура с должности главного тренера команды, сообщает официальный сайт организации.

Временно исполнять его обязанности будет ассистент Дебура Боб Бугнер.

Дебур возглавлял Шаркс с 2015 года, в первом сезоне дойдя с командой до финала Кубка Стэнли. В прошлом сезоне Сан-Хосе добрался в плей-офф до финала Западной конференции, уступив будущим чемпионам Сент-Луис Блюз (2:4 в серии по сумме шести матчей).

На сегодняшний день Шаркс занимают 12-е место в турнирной таблице Западной конференции, проиграв в пяти последних матчах регулярного чемпионата.

В декабре уволили главного тренера Даллас Старз. Причиной для отставки Джима Монтгомери послужило непрофессиональное поведение.

В ноябре должность наставника Калгари Флэймз, в свою очередь, покинул Билл Питерс, которого обвиняли в расистских оскорблениях и рукоприкладстве по отношению к подопечным.