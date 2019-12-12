Скачать
Четверг, 12.12.2019
Следующий бой Усика: промоутер назвал соперника и дату
Следующий бой Усика: промоутер назвал соперника и дату
Шахтер - Аталанта: обзор матча Лиги чемпионов (Видео)
Шахтер - Аталанта: обзор матча Лиги чемпионов (Видео)
Лига чемпионов: результаты и обзоры матчей 11 декабря (Видео)
Лига чемпионов: результаты и обзоры матчей 11 декабря (Видео)
Стартовал клубный чемпионат мира по футболу (Фото, Видео)
Стартовал клубный чемпионат мира по футболу (Фото, Видео)

В NHL состоялась громкая тренерская отставка

В NHL состоялась громкая тренерская отставка
11:54 Сегодня Телеграф championat.com

Новости спорта:Сан-Хосе уволил Питера Дебура с должности главного тренера команды.

Сан-Хосе уволил Питера Дебура с должности главного тренера команды, сообщает официальный сайт организации.

Временно исполнять его обязанности будет ассистент Дебура Боб Бугнер.

Дебур возглавлял Шаркс с 2015 года, в первом сезоне дойдя с командой до финала Кубка Стэнли. В прошлом сезоне Сан-Хосе добрался в плей-офф до финала Западной конференции, уступив будущим чемпионам Сент-Луис Блюз (2:4 в серии по сумме шести матчей).

На сегодняшний день Шаркс занимают 12-е место в турнирной таблице Западной конференции, проиграв в пяти последних матчах регулярного чемпионата.

Игрок НХЛ потерял шайбу во время буллита (Видео)

В декабре уволили главного тренера Даллас Старз. Причиной для отставки Джима Монтгомери послужило непрофессиональное поведение.

В ноябре должность наставника Калгари Флэймз, в свою очередь, покинул Билл Питерс, которого обвиняли в расистских оскорблениях и рукоприкладстве по отношению к подопечным.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

НХЛ, Хоккей, Новости хоккея, Питер Дебур.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Шахтер 0:3 Аталанта: онлайн-трансляция матча (Фото, Видео)
02 Шахтер попрощался с Лигой чемпионов (Видео)
03 "Это не отговорки": Каштру не понимает, за что удалили Додо
04 "Рекорд" Акинфеева близко: Пятов установил антирекорд в еврокубках
05 Манчестер Сити вывел Шахтер в плей-офф Лиги Европы (Видео)
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2019, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь