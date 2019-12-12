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Четверг, 12.12.2019
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Биатлон: где и когда смотреть этап в Хохфильцене

Биатлон: где и когда смотреть этап в Хохфильцене
12:52 Сегодня Телеграф

Новости спорта:Австрийский Хохфильцен будет рад принять второй этап Кубка мира по биатлону.

Завтра в Хохфильцене стартует второй этап Кубка мира по биатлону.

В состав сборной Украины вошли: Дмитрий Пидручный, Артем Прима, Артем Тищенко, Руслан Ткаленко, Антон Дудченко и Юлия Джима, Вита Семеренко, Дарья Блашко, Валя Семеренко, Елена Пидгрушная.

В пятницу пройдут 2 гонки - спринты у женщин и мужчин.

Расписание этапа в Хохфильцене (время киевское):

13.12.2019 - 12:30 - Спринт, женщины

13.12.2019 - 15:20 - Спринт, мужчины

14.12.2019 - 12:30 - Эстафета, женщины

14.12.2019 - 15:55 - Гонка преследования, мужчины

15.12.2019 - 13:00 - Гонка преследования, женщины

15.12.2019 - 15:00 - Эстафета, мужчины

Напомним, первый этап Кубка мира прошел в Эстерсунде (Швеция).

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Украинские болельщики смогут смотреть соревнования на телеканале "UA:Перший".

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Сборная Украины, Биатлон, Новости спорта, Хохфильцен.
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