Биатлон: где и когда смотреть этап в Хохфильцене

Завтра в Хохфильцене стартует второй этап Кубка мира по биатлону.
В состав сборной Украины вошли: Дмитрий Пидручный, Артем Прима, Артем Тищенко, Руслан Ткаленко, Антон Дудченко и Юлия Джима, Вита Семеренко, Дарья Блашко, Валя Семеренко, Елена Пидгрушная.
В пятницу пройдут 2 гонки - спринты у женщин и мужчин.
Расписание этапа в Хохфильцене (время киевское):
13.12.2019 - 12:30 - Спринт, женщины
13.12.2019 - 15:20 - Спринт, мужчины
14.12.2019 - 12:30 - Эстафета, женщины
14.12.2019 - 15:55 - Гонка преследования, мужчины
15.12.2019 - 13:00 - Гонка преследования, женщины
15.12.2019 - 15:00 - Эстафета, мужчины
Напомним, первый этап Кубка мира прошел в Эстерсунде (Швеция).
Украинские болельщики смогут смотреть соревнования на телеканале "UA:Перший".