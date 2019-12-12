Риднау-2019. Меркушина выиграла квалификацию суперспринта

Новости спорта:Анастасия Меркушина выиграла квалификацию в суперспринте на этапе Кубка IBU в Риднау.

В итальянском Риднау женским суперспринтом стартовал второй этап Кубка IBU.

Украинская биатлонистка Анастасия Меркушина быстро разобралась со всеми мишенями на огневых рубежах, и, хотя не была самой быстрой на трассе, выиграла квалификацию, на две секунды опередив польскую биатлонистку Йоанну Якелу. Об этом сообщает пресс-служба Федерации биатлона Украины.

В финал суперспринта, который пройдет в формате масс-старта, кроме Меркушиной, прошли еще четыре украинки: Екатерина Бех (10-й результат), Юлия Журавок (18), Надежда Белкина (11) и Ольга Абрамова (28).

В финале примут участие 30 лучших спортсменов по итогам квалификации. Финал среди женщин состоится сегодня и начнется в 16.00.

Благодаря успешному выступлению в квалификации, Украина сохранила за собой второе место в зачете Кубка наций.