Двукратная олимпийская чемпионка по боксу Шилдс может дебютировать в ММА

Новости спорта:Аманда Нуньес и Кларисса Шилдс хотят провести бой.

Двукратная олимпийская чемпионка по боксу Кларисса Шилдс может провести поединок с чемпионкой UFC в двух весовых категориях Амандой Нуньес. Об этом заявил президент UFC Дэна Уайт.

"Кларисса Шилдс приедет на поединок Аманды Нуньес с Де Рандами. Я уже говорил с командой Клариссы.

Я не знаю, что получится, посмотрим, но такой бой вполне возможен.", — приводит слова Дэны Уайта BoxingScene.

Ранее Кларисса Шилдс призналась, что хочет дебютировать в смешанных единоборствах в 2020 году. 24-летняя Шилдс отметила, что в смешанных единоборствах девушки получают гораздо больше славы и денег, чем в боксе.

Шилдс завоёвывала золотые медали Олимпийских игр в 2012 и 2016 годах.