Пловец Романчук получил награду НОК Украины

Новости спорта:Михаил Романчук и его тренер Петр Нагорный получили награды НОК Укарины.

Во время ХХХIV Генеральной ассамблеи Национального олимпийского комитета Украины состоялось чествование лауреатов спортивного ноября.

Свои заслуженные награды и денежные премии из рук президента НОК Сергея Бубки получили лучший спортсмен и тренер месяца пловец Михаил Романчук и его наставник Петр Нагорный, сообщает пресс-служба органцизации.

Напомним, отличие Олимпийского комитета Романчук получил благодаря замечательному выступлению на соревнованиях Кубка мира, который состоялся в Дохе (Катар). Завоевав золотую медаль на дистанции 1500 метров вольным стилем, Михаил стал автором нового рекорда Кубка мира. Кроме этого в Дохе он завоевал "серебро" на дистанции 400 метров вольным стилем.

За содействие в подготовке опытного спортсмена были отмечены Федерация плавания Украины и физкультурно-спортивное общество "Динамо".