Скачать
Пятница, 13.12.2019
Биатлон. Состав сборной Украины на женский спринт в Хохфильцене 13.12.19
Биатлон. Состав сборной Украины на женский спринт в Хохфильцене 13.12.19
Динамо с треском вылетело из Лиги Европы (Видео)
Динамо с треском вылетело из Лиги Европы (Видео)
Лига Европы. Результаты всех матчей 12.12.19
Лига Европы. Результаты всех матчей 12.12.19
Александрия поражением завершила еврокубковый сезон (Видео)
Александрия поражением завершила еврокубковый сезон (Видео)

Пловец Романчук получил награду НОК Украины

Пловец Романчук получил награду НОК Украины
07:43 Сегодня Телеграф Укринформ Фото: Facebook

Новости спорта:Михаил Романчук и его тренер Петр Нагорный получили награды НОК Укарины.

Во время ХХХIV Генеральной ассамблеи Национального олимпийского комитета Украины состоялось чествование лауреатов спортивного ноября.

Свои заслуженные награды и денежные премии из рук президента НОК Сергея Бубки получили лучший спортсмен и тренер месяца пловец Михаил Романчук и его наставник Петр Нагорный, сообщает пресс-служба органцизации.

Напомним, отличие Олимпийского комитета Романчук получил благодаря замечательному выступлению на соревнованиях Кубка мира, который состоялся в Дохе (Катар). Завоевав золотую медаль на дистанции 1500 метров вольным стилем, Михаил стал автором нового рекорда Кубка мира. Кроме этого в Дохе он завоевал "серебро" на дистанции 400 метров вольным стилем.

Сергей Бубка переизбран первым вице-президентом IAAF

За содействие в подготовке опытного спортсмена были отмечены Федерация плавания Украины и физкультурно-спортивное общество "Динамо".

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Сергей Бубка, Плавание, НОК Украины, Михаил Романчук, Петр Нагорный.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Динамо 1:1 Лугано: события матча (Видео)
02 Динамо с треском вылетело из Лиги Европы (Видео)
03 Внутренний конфликт в Шахтере: высказался капитан
04 Ломаченко посетит чемпионский бой своих потенциальных соперников
05 Джошуа: Уайлдеру и Фьюри пока лучше не упоминать мое имя
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2019, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь