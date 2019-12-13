Нурмагомедов пообещал "особенно сильно бить" Фергюсона

Новости спорта:Хабиб Нурмагомедов прокомментировал свой следующий бой.

Российский боец смешанного стиля Хабиб Нурмагомедов, действующий чемпион UFC в лёгком весе, поделился ожиданиями в преддверии поединка с американцем Тони Фергюсоном. Бой Нурмагомедов — Фергюсон состоится в Нью-Йорке 18 апреля.

"Я всегда ставлю свои шансы выше, чем у моих соперников. Я лучше в борьбе, я ещё не падал, у него же были нокдауны. Бить я умею, его буду особенно сильно бить", — приводит слова Хабиба ТАСС.

На счету 31-летнего Нурмагомедова 28 побед в 28 поединках в смешанных единоборствах. У 35-летнего Фергюсона 25 побед и три поражения в 28 боях в MMA.

Ранее Нурмагомедов рассказал, что между ним и Фергюсоном нет такой вражды, как в случае с Конором Макгрегором, оскорблявшим Хабиба, но признал, что Тони ему не нравится.