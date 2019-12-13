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Пятница, 13.12.2019
Биатлон. Состав сборной Украины на женский спринт в Хохфильцене 13.12.19
Биатлон. Состав сборной Украины на женский спринт в Хохфильцене 13.12.19
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Украина получила усиление перед Кубком мира в Австрии

Украина получила усиление перед Кубком мира в Австрии
12:36 Сегодня Телеграф

Новости спорта:Уже в эту пятницу в австрийском Хохфильцене стартует второй этап Кубка мира по биатлону.

Накануне стало известно, что состав сборной Украины будет отличаться от того, который выступал ранее в Швеции.

Анастасия Меркушина и Надежда Белкина ближайшие старты проведут на Кубке IBU, вместо них впервые на Кубке мира в этом сезоне стартует Елена Пидгрушная (недавно она вернулась с Кубка IBU с серебром добытым в спринтерской гонке). Компанию ей составят Юлия Джима, Дарья Блашко, а также Вита и Валентина Семеренко. У мужчин на этап Кубка IBU в Риднау тренеры решили отправить Тараса Лесюка. Состав же сборной выглядит так: Дмитрий Пидручный, Артем Прима, Артем Тищенко, Руслан Ткаленко и Антон Дудченко. Учитывая то, что программа этого этапа не такая насыщенная, наши биатлонисты обойдутся без замен.

Произошли небольшие изменения и в списке основных претендентов на победу в общем зачете. Несмотря на то, что сейчас лидирует Фуркад, аналитики Parimatch отдают преимущество Тарьей Бё. В топ-5 также входят Логинов, Фийон-Майе и Дестьё, но по котировкам они идут с серьезным отставанием. И если прогнозы экспертов верны, эта пропасть будет только расти. Украинцы же пока замыкают топ-20.

Биатлон. Состав сборной Украины на женский спринт в Хохфильцене 13.12.19

У женщин в лидерах в общем зачете и по оценкам Parimatch Доротея Вирер. А вот Давидова хоть и стала второй после этапа в Эстерсунде, пока что по котировкам она лишь девятая. Главные же преследовательницы Доротеи это Олсбю-Рёйселанн, Витоцци, Мякяряйнен и Херрманн.

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Биатлон, Кубок мира, Новости спорта, Хохфильцен.
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