Семеренко: Тяжело было на высоте в Хохфильцене

Новости спорта:Украинка поделилась впечатлениями от спринта в Хохфильцене.

Сегодня Валя Семеренко стала девятой в спринте на этапе Кубка мира в Хохфильцене. Украинка поделилась впечатлениями от гонки:

- Валя, ты сегодня с нулями, молодец. Расскажи, насколько тяжело бежалось по дистанции?

- Честно говоря, сейчас вообще даже каких-то мыслей в голове нет, потому что было максимально тяжело. Высота дает о себе знать, последние метры финишного круга была настолько тяжелыми, что вся гонка прошла легче, чем этот отрезок.

- Вторую стрельбу ты чисто на опыте отработала. С паузами, но точно.

- Я просто понимала, что не могу работать в своем привычном ритме, и нужно было как-то выкручиваться из этой ситуации. В данный момент это сработало.

- Ты собой осталась довольна?

- Да, я очень боялась стрельбы стоя, потому что понимала, что на такой высоте будет задышка и в быстром ритме уж никак не отстреляешь. Мы вот вчера пообщались с тренером и пришли к такому выводу, что сейчас нам нужно в первую очередь качество стрельбы, а не ее скорость.