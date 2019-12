Семеренко вошла в топ-10 женского спринта в Хохфильцене

В Хохфильцене стартовал второй этап Кубка мира по биатлону.

Победу одержала именитая итальянка Доротея Вирер. Второй стала представительница Норвегии Ингрид Ландмарк Тандреволд.

Лучшей из украинок финишировала Валентина Семеренко, которая стала 9-й. Елена Пидгрушная пришла 12-й. Остальные девушки закончили гонку за пределами топ-50.

Solid performance from @Fisiofficial Dorothea Wierer and @NSSF_Biathlon Ingrid Landmark Tandrevold, who still hold the first two positions in #HOC19. It is not late to join the competiiton on https://t.co/MSJYx30KUx pic.twitter.com/d3vynmXwaE

— IBU World Cup (@IBU_WC) December 13, 2019