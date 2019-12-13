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Вирер: После первой стрельбы вообще думала, что гонка закончена

Вирер: После первой стрельбы вообще думала, что гонка закончена
16:22 Сегодня Телеграф championat.com

Новости спорта:Итальянская биатлонистка Доротея Вирер выиграла женский спринт в Хохфильцене.

Итальянская биатлонистка Доротея Вирер подвела итоги женского спринта на втором этапе Кубка мира в Хохфильцене (Австрия), где ей удалось одержать победу.

Второй стала представительница Норвегии Ингрид Ландмарк Тандреволд. Третье место заняла Светлана Миронова.

«Я не была уверена в своей победе. После первой стрельбы вообще думала, что гонка закончена. Но тренеры сказали, что всё нормально, отставание рабочее. Иногда вы понимаете, что хороши на лыжне. Сегодня был именно такой день», — передаёт слова Вирер корреспондент «Чемпионата» Александр Говоров.

Семеренко вошла в топ-10 женского спринта в Хохфильцене

Сегодня, 13 декабря, пройдёт мужская спринтерская гонка.

В рамках второго этапа Кубка мира в Хохфильцене также состоятся гонки преследования и эстафеты.

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Сборная Италии, Биатлон, Новости спорта, Доротея Вирер.
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