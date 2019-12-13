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Пидгрушная: Хотела как можно быстрее добежать до финиша

Пидгрушная: Хотела как можно быстрее добежать до финиша
16:43 Сегодня Телеграф biathlon.com.ua

Новости спорта:Капитан сборной Украины Елена Пидгрушная прокомментировала спринт в Хохфильцене.

После женского спринта в Хохфильцене Елена Пидгрушная во флэш-комментарии нашему корреспонденту поделилась впечатлениями от первой гонки в Кубке мира в нынешнем сезоне.

- Елена Михайловна, мои вам поздравления с возвращением на Кубок мира. Смотрю, у вас отличное настроение после финиша.

- Я думаю, что я немного в плюсе относительно девочек, так как я до этого была на высоте в Риднау, потому акклиматизация у меня уже прошла.

- Один промах на стрельбе был. Какая причина?

- Даже не знаю, ветра особо не было тогда на рубеже. Скорее, сказалось мое волнение. Вот оно и провело к штрафному кругу.

- Думаю, вы вытащили себе тикет в эстафету. Готовы бежать, если поставят?

- Я сегодня на финишном круге об этом думала, если честно (смеется). Думала, может не стоит на все сто процентов отдаваться, но там такой круг, что последний круг заставляет тебя выложиться на максимум. В конце уже ножки немного затекли и хотела как можно быстрее добежать до финиша.

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- Проблемы со здоровьем уже не беспокоят?

- Нет, и слава Богу.

- В целом своим выступлением довольны в этом спринте?

- Ну вряд ли я могу так сказать. Стойка была вообще, как у школьницы, ну а остальное нужно еще смотреть по анализу гонки.

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Сборная Украины, Биатлон, Елена Пидгрушная, Хохфильцен.
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