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Нурмагомедов дал совет Роналду

Нурмагомедов дал совет Роналду
09:16 Сегодня Телеграф isport.ua Фото: Инстаграм

Новости спорта:Хабиб Нурмагомедов считает, что у Криштиану Роналду уже может не быть той реакции.

Обладатель титула чемпиона UFC в легком весе Хабиб Нурмагомедов посоветовал форварду Ювентуса Криштиану Роналду уже начинать задумываться о футбольной пенсии.

Боец полагает, что к концу карьеры не всегда получается сохранять мотивацию и голод.

"Оставлять дело, которым занимался всю жизнь, очень тяжело. Но хочешь того или нет, придет время, когда если ты и остаешься, то спорт тебя оставит. Это разные вещи. Если ты вовремя не уйдешь, спорт тебя оставит. Придут более молодые, голодные, мотивированные.

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Сохранять мотивацию и тот голод, который был в начале карьеры... К концу у тебя его не будет, потому что устанешь от этого. И тело может постареть, вечен здесь никто не будет. У Криштиану в его возрасте уже не будет той реакции. И нет разницы – Криштиану это или Хабиб. Придут люди и заменят их. Мой совет и ему, и себе – вовремя оставлять. По физической подготовке я у него советов не спрашивал, я себя хорошо чувствую. Пока что и он выступает, и я", - приводит слова бойца российский Спорт-Экспресс.

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Все по теме:

Криштиану Роналду, ФК Ювентус, Футбол, MMA, Новости футбола, Новости ММА, Хабиб Нурмагомедов.
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