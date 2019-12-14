Биатлон. Сегодня в Хохфильцене пройдет женская эстафета и мужская гонка преследования

Сегодня, 14 декабря, в австрийском Хохфильцене эстафетой у женщин и преследованием у мужчин продолжится второй этап Кубка мира по биатлону.
Женская эстафета начнется в 12:30 по киевскому времени (Прямая трансляция UA Перший). Украина выступит "золотым олимпийским составом". Сперва на дистанцию выйдут по очереди сестры Семеренко, третьей побежит Юлия Джима, а финишировать будет Елена Пидгрушная.
Составы других команд:
Норвегия (№1): Каролине Кноттен, Ингрид Ланмарк Тандревольд, Тириль Экхофф, Марте Ульсбю-Ройселанн.
Швеция (№3): Линн Перссон, Эльвира Карин Оберг, Муна Брурссон, Ханна Оберг.
Германия (№4): Каролин Хорхлер, Дениз Херманн, Ванесса Хинц, Франциска Хильдебранд.
Франция (№6): Анаис Бескон, Жюстин Брезаз, Селия Эмонье, Жюлия Симон.
Мужская гонка преследования начнется в 15:55 по киевскому времени (Прямая трансляция UA Перший). У Украины в гонку пробились:
9. Дмитрий Пидручный +0:38
28. Антон Дудченко +1:16
60. Артем Прима +2:11