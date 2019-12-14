Биатлон. Сегодня в Хохфильцене пройдет женская эстафета и мужская гонка преследования

Новости спорта:Второй этап Кубка мира в субботу, 14 декабря, продолжится двумя гонками.

Сегодня, 14 декабря, в австрийском Хохфильцене эстафетой у женщин и преследованием у мужчин продолжится второй этап Кубка мира по биатлону.

Женская эстафета начнется в 12:30 по киевскому времени (Прямая трансляция UA Перший). Украина выступит "золотым олимпийским составом". Сперва на дистанцию выйдут по очереди сестры Семеренко, третьей побежит Юлия Джима, а финишировать будет Елена Пидгрушная.

Составы других команд:

Норвегия (№1): Каролине Кноттен, Ингрид Ланмарк Тандревольд, Тириль Экхофф, Марте Ульсбю-Ройселанн.

Швеция (№3): Линн Перссон, Эльвира Карин Оберг, Муна Брурссон, Ханна Оберг.

Германия (№4): Каролин Хорхлер, Дениз Херманн, Ванесса Хинц, Франциска Хильдебранд.

Франция (№6): Анаис Бескон, Жюстин Брезаз, Селия Эмонье, Жюлия Симон.

Мужская гонка преследования начнется в 15:55 по киевскому времени (Прямая трансляция UA Перший). У Украины в гонку пробились:

9. Дмитрий Пидручный +0:38

28. Антон Дудченко +1:16

60. Артем Прима +2:11