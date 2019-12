Биатлон. Хохфильцен: победу в спринте одержал Йоханнес Бе

Победу одержал представитель Норвегии Йоханнес Бё. Вторым финишировал француз Симон Детьё. Тройку замкнул Александр Логинов.

Лучшим среди украинцев стал капитан Дмитрий Пидручный, который с одним промахом вошел в топ-10. Интересно, что Антон Дудченко отстрелялся без промахов, но ходом уступил и финишировал 27-м.

Men sprint brings podium places to @NSSF_Biathlon JT Boe, @simondstx and @russianbiathlon Alexander Loginov! You can rewatch the competition on https://t.co/MSJYx30KUx pic.twitter.com/uMytj62D0W

— IBU World Cup (@IBU_WC) December 13, 2019