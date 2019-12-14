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Экс-чемпион мира по боксу: Хабиб более крутой панчер, чем Макрегор

Экс-чемпион мира по боксу: Хабиб более крутой панчер, чем Макрегор
14:08 Сегодня Телеграф championat.com Фото: Twitter

Новости спорта:Рой Джонс похвалил Хабиба Нурмагомедова

Бывший абсолютный чемпион мира по боксу в полутяжёлом весе Рой Джонс поделился мнением о боксёрских навыках российского чемпиона UFC Хабиба Нурмагомедова.

«Есть ли у бойцов ММА шансы в боях с боксёрами? Разумеется. Особенно если у них поставлен удар. Например, как у Нурмагомедова. Если пропустишь от Хабиба, сразу ляжешь. Навыки бокса у него на высоте, поэтому он и отличается от остальных.

Макгрегор тоже хороший боксёр, но он не настолько крутой панчер, как россиянин. То есть у всех, у кого есть удар, в смешанных единоборствах есть шанс против боксёров.

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Есть ли шансы у Хабиба против Мейвезера? Если правильно подготовится, то да. Если бы я его тренировал, то сумел бы подвести к этой схватке и у него точно был бы шанс.

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UFC, Хабиб Нурмагомедов, Конор Макгрегор, Рой Дженс.
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