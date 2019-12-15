Нуньес защитила пояс UFC в бою с де Рандами (Видео)

В Лас-Вегасе (США) на стадионе "Ти-Мобайл Арена" на турнире UFC 245 состоялся бой за титул чемпиона в женском легчайшем весе между обладательницей титула бразильянкой Амандой Нуньес и нидерландкой Жермейн де Рандами.
Поединок прошёл при подавляющем преимуществе Нуньес и завершился её победой единогласным решением судей со счётом 49:46, 49:45 и 49:44.
(B2YB ROAR Sports) pic.twitter.com/YkEYPwuIR8
— UFC (@ufc) December 15, 2019
Аманда Нуньес вышла на третье место среди бойцов с самой продолжительной серией побед в UFC — 10. Впереди только Тони Фергюсон и Хабиб Нурмагомедов.