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Нуньес защитила пояс UFC в бою с де Рандами (Видео)

Нуньес защитила пояс UFC в бою с де Рандами (Видео)
09:25 Сегодня Телеграф championat.com Фото: Твиттер

Новости спорта:Аманда Нуньес защитила титул чемпиона UFC в бою с Жермейн де Рандами.

В Лас-Вегасе (США) на стадионе "Ти-Мобайл Арена" на турнире UFC 245 состоялся бой за титул чемпиона в женском легчайшем весе между обладательницей титула бразильянкой Амандой Нуньес и нидерландкой Жермейн де Рандами.

Поединок прошёл при подавляющем преимуществе Нуньес и завершился её победой единогласным решением судей со счётом 49:46, 49:45 и 49:44.

Аманда Нуньес вышла на третье место среди бойцов с самой продолжительной серией побед в UFC — 10. Впереди только Тони Фергюсон и Хабиб Нурмагомедов.

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Видео, MMA, Новости ММА, Аманда Нуньес, UFC 245, Аманда Нуньес - Жермейн де Рандами, Жермейн де Рандами.
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