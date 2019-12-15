UFC 245: три бойца были доставлены в больницу со сломанными челюстями

Новости спорта:В Лас-Вегасе (штат Невада, США) прошла пресс-конференция после турнира UFC 245.

В её ходе президент организации Дэна Уайт рассказал о бойцах, которые по завершении поединков были доставлены в больницу. В их число вошли Юрайя Фейбер, Колби Ковингтон и Бен Сондерс.

У всех оказалась сломана челюсть. Фейбер пострадал от действий Петра Яна. Россиянин нокаутировал его ударом стопы по подбородку. Ковингтон жаловался на сломанную челюсть ещё в ходе поединка с Усманом. Напомним, Колби проиграл выходцу из Нигерии техническим нокаутом. Бен Сондерс проиграл техническим нокаутом во втором раунде Мэтту Брауну.

Напомним, что по итогам турнира Пётр Ян получил от UFC бонус за выступление вечера.