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Норвежский биатлонист стрелял не целясь по мишеням

Норвежский биатлонист стрелял не целясь по мишеням
16:59 Сегодня Телеграф championat.com

Новости спорта:Потом норвежский биатлонист Эрленд Бьонтегорд просил прощения у команды.

Норвежский биатлонист Эрленд Бьонтегорд прокомментировал неудачное выступление в эстафете на этапе Кубка мира в Хохфильцене. На стрельбе лёжа он отправился на штрафной круг. В итоге сборная Норвегии в составе Бьонтегорда, Йоханнеса Дале и братьев Бё всё же смогла одержать победу.

«Четыре промаха — это полный провал в психологическом плане. Сказать мне больше нечего. Меня там словно не было. Я начинал стрелять ещё до того, как прицеливался. Мне очень жаль, что я так выступил. Прошу прощения у команды. У меня нет разумного объяснения. Я был сам не свой на стрельбе.

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Мне повезло быть в команде с этими тремя ребятами, которые провели свои этапы просто фантастически. Благодаря им моя неудача воспринимается немного легче", — приводит слова Бьонтегорда NRK.

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Биатлон, Сборная Норвегии, Новости спорта, Эрленд Бьонтегорд.
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