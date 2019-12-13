Роналдиньо: Месси - лучший футболист своего времени

Новости спорта:Легендарный бразилец Роналдиньо поздравил своего бывшего партнера по команде с завоеванием Золотого мяча.

Бывший полузащитник Барселоны Роналдиньо высказался о завоевании капитаном каталонского клуба Лионелем Месси шестого Золотого мяча.

Несмотря на очередную престижную награду аргентинца, "Волшебник" считает, что его экс-одноклубник не является лучшим игроком в истории футбола.

"Я рад за Месси, потому что он мой друг, тем более мы вместе выступали за Барселону".

"Мне не нравятся сравнения, потому что трудно определить, кто лучший в истории. Есть такие легенды, как Диего Марадона, Пеле, Роналдо".

"Я не могу сказать, что Месси лучший футболист в истории, но он определенно лучший игрок своего времени", — приводит слова Роналдиньо AS.