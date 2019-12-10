Скачать
Вторник, 10.12.2019
В Украине покажут клубный чемпионат мира по футболу: расписание
В Украине покажут клубный чемпионат мира по футболу: расписание
У Шахтера нет кадровых проблем перед матчем с Аталантой
У Шахтера нет кадровых проблем перед матчем с Аталантой
Лига чемпионов: расписание матчей 10 декабря
Лига чемпионов: расписание матчей 10 декабря
Есть изменения: состав сборной Украины на Хохфильцен
Есть изменения: состав сборной Украины на Хохфильцен

Поступило предложение создать отдельный Золотой мяч для Месси и Роналду

Поступило предложение создать отдельный Золотой мяч для Месси и Роналду
17:17 Сегодня Телеграф isport.ua

Новости спорта:Игрок Реала Серхио Рамос предложил оригинальную идею.

Защитник мадридского Реала Серхио Рамос предложил создать еще одну премию Золотой мяч.Но только для Лионеля Месси и Криштиану Роналду, чтобы дать шанс получить эту премию другим футболистам.

"Для Роналду и Месси можно создать отдельный Золотой мяч и награждать им кого-то из них, кто больше себя проявит. А еще один Золотой мяч предлагаю вручать всем остальным. Это определенно было бы лучше для футбола", - в шутку сказал Рамос TUDN.

В Украине покажут клубный чемпионат мира по футболу: расписание

Напомним, что в 2019 году Золотой мяч получил Лионель Месси, чем побил рекорд - в его арсенале шесть таких наград. При этом на счету Роналду пять Золотых мячей.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Криштиану Роналду, Серхио Рамос, Золотой мяч, Лионель Месси.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 "Ты всех подвел": экс-чемпион мира раскритиковал Руиса
02 Лидер Первой лиги расстался с главным тренером
03 Маркевич: Курченко - дилетант, могли стать чемпионами, если бы не он
04 Хирн: Всем плевать на Уайлдера
05 СМИ: Анчелотти в течении недели будет уволен
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2019, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь