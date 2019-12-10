Поступило предложение создать отдельный Золотой мяч для Месси и Роналду

Новости спорта:Игрок Реала Серхио Рамос предложил оригинальную идею.

Защитник мадридского Реала Серхио Рамос предложил создать еще одну премию Золотой мяч.Но только для Лионеля Месси и Криштиану Роналду, чтобы дать шанс получить эту премию другим футболистам.

"Для Роналду и Месси можно создать отдельный Золотой мяч и награждать им кого-то из них, кто больше себя проявит. А еще один Золотой мяч предлагаю вручать всем остальным. Это определенно было бы лучше для футбола", - в шутку сказал Рамос TUDN.

Напомним, что в 2019 году Золотой мяч получил Лионель Месси, чем побил рекорд - в его арсенале шесть таких наград. При этом на счету Роналду пять Золотых мячей.