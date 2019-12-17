Украина - чемпион мира по футзалу среди игроков с недостатками зрения

Новости спорта:Сборная Украины среди игроков с недостатками зрения - чемпион мира по футзалу.

Футзалисты сборной Украины среди игроков с недостатками зрения защитили титул чемпионов мира.

Соревнования завершились в турецкой Анталии, сообщает пресс-служба УАФ.

На групповом этапе сборная Украины одолела Турцию (4:0), Россию (4:0), Италию (8: ), Англию (3:0), Испанию (5:0) и Японию (6:0) и уверенно заняла первое место. В финале "сине-желтые" во второй раз победили команду Англии (6:2).

Отметим, что наша сборная стала чемпионом мира в третий раз подряд Ранее украинцы завоевывали "золото" на ЧМ-2015 в Сеуле (Республика Корея) и ЧМ-2017 в Кальяри (Италия).