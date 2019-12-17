Биатлон. Кубок мира. Пидручный лучше Фуркада, но все равно без медали

Новости спорта:19 декабря в Анси – Ле Гран Борнан (Франция) стартует 3-й этап Кубка мира по биатлону.

Он же станет и заключительным в этом году. В следующий раз соревнования пройдут в немецком Оберхофе с 9 по 12 января.

Пока что сборная Украины продолжает свое участие без медалей, хотя, без борьбы наши биатлонисты не сдаются, что уже приятно. Так, например, Валентина Семеренко заняла девятое место в спринте на этапе в австрийском Хохфильцене. При этом она безупречно отработала на огневых рубежах. В общем зачете Валентина сейчас 17-я, и только затем идут Елена Пидгрушная (30), Юлия Джима (31), Вита Семеренко (32) Дарья Блашко (48) и Анастасия Меркушина (56). Возглавляет рейтинг Доротея Вирер, за которой идут Ингрид-Ландмарк Тандреволд и Ханна Эберг.

Финишировал девятым в спринте и Дмитрий Пидручный. Кроме того, он смог обойти звездного француза Мартена Фуркада, который замкнул топ-10. Кстати, этот этап вышел для пятикратного олимпийского чемпиона довольно неудачным, и дело даже не в том, что в общем зачете он идет лишь пятым. Его соотечественник Кентен Фийон-Майе заявил, что Фуркад поступил неспортивно в гонке преследования. На последнем круге биатлонисты шли вместе и упали после столкновения незадолго до финиша. Кентен в этом винит Мартена.

При этом по оценкам Parimatch Фуркад остается одним из основных претендентов на первое место в итоговом общем зачете. Сейчас у него равные шансы с Тингнес Бё.

Что касается Пидручного, то он теперь в рейтинге 18-й. Антон Дудченко – 45-й, Артем Прима – 58-й. В первую тройку входят Йоханнес Тингнес Бё, Александр Логинов и Симон Дестьё.