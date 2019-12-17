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Олимпийский огонь Токио-2020 стартует 26 марта

Олимпийский огонь Токио-2020 стартует 26 марта
20:40 Сегодня Телеграф Укринформ Фото: Твитер

Новости спорта:Стали известны подробности эстафеты Олимпийского огня летних Игр-2020, которые пройдут 24 июля - 9 августа в Токио.

Эстафета Олимпийского огня стартует 26 марта от стадиона в префектуре Фукусима, где еще недавно находилась главная база ликвидаторов аварии на АЭС “Фукусима-1”. Об этом сообщает Footballua.tv.

Представители оргкомитета Олимпиады в Токио в прямом эфире национального телевидения сообщили, что таким образом организаторы хотят привлечь внимание к успешному преодолению последствий ядерной катастрофы 2011 года.

В течение 121 дня Олимпийский огонь пронесут через половину населенных пунктов Японии - по территории 858 городов и деревень. Эстафету начнут футболистки национальной сборной, победившей на чемпионате мира-2011. Факел будет находиться не только в руках бегунов. Его также будут перевозить по канатной дороге, в автомобиле, вплавь и по железной дороге, которую восстановили после мощного цунами 2011 года на Хонсю.

Как сообщалось, XXXII летние Олимпийские игры пройдут в Токио 24 июля - 9 августа 2020 года. Паралимпийские игры стартуют 25 августа. На днях в Токио завершили строительство пятиэтажного национального стадиона, на котором пройдут церемонии открытия и закрытия Олимпиады-2020, а также соревнования по легкой атлетике и футболу.

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Токио, Олимпиада, Новости спорта, Токио-2020.
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