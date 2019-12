Олимпийский огонь Токио-2020 стартует 26 марта

Эстафета Олимпийского огня стартует 26 марта от стадиона в префектуре Фукусима, где еще недавно находилась главная база ликвидаторов аварии на АЭС “Фукусима-1”. Об этом сообщает Footballua.tv.

Представители оргкомитета Олимпиады в Токио в прямом эфире национального телевидения сообщили, что таким образом организаторы хотят привлечь внимание к успешному преодолению последствий ядерной катастрофы 2011 года.

В течение 121 дня Олимпийский огонь пронесут через половину населенных пунктов Японии - по территории 858 городов и деревень. Эстафету начнут футболистки национальной сборной, победившей на чемпионате мира-2011. Факел будет находиться не только в руках бегунов. Его также будут перевозить по канатной дороге, в автомобиле, вплавь и по железной дороге, которую восстановили после мощного цунами 2011 года на Хонсю.

Let #Miraitowa guide you through the official #Tokyo2020 Olympic Torch Relay route!

See where the @OlympicFlame will visit on its 121-day journey around Japan!

Come out and show your support! Hope Lights Our Way! pic.twitter.com/iF1cPx5lBN

— #Tokyo2020 (@Tokyo2020) December 17, 2019